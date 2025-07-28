Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ

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Сербия и Азербайджан активно развивают энергетическое партнерство, укрепляя сотрудничество в ключевых направлениях - от поставок газа до совместной реализации инфраструктурных проектов. На фоне усилий по диверсификации импорта энергоресурсов и повышения энергетической безопасности Белград рассматривает Баку как надежного поставщика природного газа и важного партнера в устойчивом энергетическом развитии.

Запуск газового интерконнектора в районе Калотины открыл дополнительные возможности для импорта, в том числе по Южному газовому коридору, который Сербия рассматривает как стратегически важный и долгосрочный маршрут.

Помимо традиционных энергоресурсов, страны выстраивают сотрудничество в сфере "зеленой энергетики" - подписанный меморандум о взаимопонимании уже заложил основу для совместных инициатив в области ВИЭ.

О текущих проектах, новых возможностях и перспективах углубления энергетического сотрудничества Сербии и Азербайджана в интервью Report рассказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Представляем интервью читателям:

- Госпожа министр, в последние годы сотрудничество Сербии и Азербайджана в энергетической сфере заметно активизировалось — от прямых поставок газа до обсуждения инфраструктурных и инвестиционных инициатив. Как бы Вы охарактеризовали текущее состояние двустороннего взаимодействия? Какие направления являются приоритетными в среднесрочной перспективе?

– Азербайджан - это государство, с которым Сербия достигла значительного прогресса в укреплении двусторонних отношений не только на политическом уровне. Мы ценим поддержку Баку в вопросах суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество в рамках международных организаций. Однако особенно активно развиваются связи в энергетике.

Серьезный импульс в повышение уровня нашего двустороннего сотрудничества и укрепление стратегического партнерства придали президенты наших стран - Александр Вучич и Ильхам Алиев. Их политическая воля открыла путь для работы профильных министерств над конкретными проектами.

Энергетическое сотрудничество уже принесло ощутимые результаты как для граждан, так и для экономики. Это касается диверсификации поставок природного газа и заключения долгосрочных контрактов на импорт азербайджанского газа.

Мы планируем расширять взаимодействие за счет новых проектов, включая строительство газовой электростанции вблизи города Ниш. В скором времени ожидается подписание соответствующего меморандума с азербайджанской стороной. Этот объект уже включен в нашу новую Энергетическую стратегию и Интегрированный национальный энергетический и климатический план как один из приоритетных. Он позволит обеспечить базовую генерацию и повысить надежность энергоснабжения.

С учетом действующих соглашений, растущей роли Азербайджана в обеспечении энергобезопасности региона и готовности к запуску новых совместных проектов, мы уверены, что азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке в ближайшие годы.

- Ранее сообщалось, что Сербия достигла договоренности с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о подготовке технико-экономического обоснования строительства газовой электростанции в районе города Ниш. На каком этапе сейчас находится реализация этой инициативы? Продолжает ли действовать достигнутое соглашение и в каком формате планируется участие SOCAR в проекте? Рассматривались ли уже ориентировочные сроки начала строительства и объемы инвестиций?

– Энергетические компании Сербии и Азербайджана - EPS, Srbijagas и SOCAR - совместно с Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии и Министерством энергетики Азербайджана уже подготовили финансовый анализ проекта. Он был представлен на заседании в Баку в июне текущего года. В настоящее время участие заинтересованных сторон находится на стадии переговоров.

После согласования финансово-экономических параметров и подписания соглашения можно будет приступить к практической реализации и определить точную дату начала строительных работ. Проект остается в числе приоритетных и рассматривается как важный элемент обеспечения энергетической стабильности.

- В минувший отопительный сезон Азербайджан поставлял в Сербию от 1 до 1,7 млн кубометров природного газа в сутки. Какие объемы поставок предусмотрены в рамках действующих договоренностей? Планируется ли увеличение импорта азербайджанского газа в преддверии зимнего периода 2025-2026 годов?

- На предстоящий отопительный сезон запланированы те же объемы, что и в прошлом году: 100 тысяч кубометров газа в сутки по фиксированной цене и до одного миллиона кубометров по гибкому тарифу. В зимний период 2025-2026 годов планируется увеличить объемы до 2 млн кубометров в сутки.

Ожидаем, что процесс заключения соответствующих контрактов будет завершен в ближайшие недели.

- Как обстоят дела со строительством газового интерконнектора в районе Калотины? Когда ожидается его полноценный ввод в эксплуатацию? Какую роль он сыграет в поставках азербайджанского газа и на какие объемы ориентируется Сербия?

- Газопровод в районе Калотины уже построен, а разрешение на его эксплуатацию было получено 14 января 2025 года. На данный момент это единственный маршрут, по которому в страну поступает азербайджанский газ.

С целью дальнейшей диверсификации источников и направлений поставок Сербия планирует строительство соединения с газотранспортной системой Северной Македонии. Это позволит получать газ по всей системе Южного газового коридора, включая Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы. Таким образом, мы закладываем прочную основу для устойчивого, надежного и масштабируемого импорта азербайджанского газа.

- Насколько перспективным вы считаете сотрудничество с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии? Есть ли конкретные предложения или планы по созданию совместных проектов в сфере “зеленой энергетики", включая солнечные, ветряные или водородные технологии?

- В секторе возобновляемой энергетики в Сербии основную роль играет частный сектор. Мы активно стимулируем инвестиции в эту сферу, предоставляя равные условия для всех инвесторов - независимо от их страны происхождения, включая Азербайджан.

На сегодняшний день азербайджанские компании пока не представлены в этом сегменте сербского рынка, однако мы открыты к сотрудничеству и готовы рассматривать любые конкретные предложения. С сербской стороны государственная энергетическая компания “Elektroprivreda Srbije” планирует в течение ближайших трех-четырех лет реализовать проекты по вводу более 1 200 МВт мощностей на основе ВИЭ. Мы приветствуем потенциальное участие азербайджанских партнеров в этих инициативах.

- Проект подводного кабеля через Черное море, соединяющий регион Южного Кавказа с Румынией и далее с Европой, получил поддержку Европейской комиссии. Рассматривает ли Сербия возможность участия в этом проекте или подключения к его инфраструктуре для диверсификации поставок и укрепления энергетической безопасности?

- Этот проект действительно обсуждался во время визита министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в Сербию. Одной из ключевых тем стала возможная роль Сербии в формирующемся “зеленом энергетическом коридоре”, который должен связать Каспийский регион с Юго-Восточной Европой.

Благодаря своему географическому положению и границам с рядом стран-участниц проекта, Сербия может выступать как потребителем, так и транзитной территорией в этой схеме. В рамках подготовки к такому сценарию наша страна уже определила приоритетные инвестиционные проекты по модернизации и расширению распределительных сетей на сумму около 1 млрд евро. Это позволит нам не только повысить надежность внутреннего электроснабжения, но и укрепить позицию Сербии как энергетического хаба в регионе.

Сейчас мы сосредоточены на завершении двух ключевых инфраструктурных проектов - Трансбалканского коридора, который соединяет нас с Румынией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией и далее с Италией, а также Паннонского коридора, который позволит удвоить передающие мощности в направлении Венгрии.

- Сербия активно работает над диверсификацией энергетических источников. Какую роль в этом процессе играет Южный газовый коридор и какова значимость энергетического партнерства с Азербайджаном? Планируется ли подписание дополнительных соглашений о долгосрочном сотрудничестве в газовом или энергетическом секторах?

- Южный газовый коридор играет стратегическую роль в диверсификации газовых поставок в Сербию. Хотя в настоящее время основная часть потребностей страны обеспечивается за счет “Балканского потока”, мы рассматриваем азербайджанский газ как ключевой альтернативный источник, особенно с учетом стремления к снижению зависимости от одного поставщика.

Партнерство с Азербайджаном, которое начало формироваться в последние несколько лет, стало важной вехой в обеспечении энергетической устойчивости и первым шагом в диверсификации поставок газа после нескольких десятилетий. Подписанные соглашения предусматривают поставку до 400 млн кубометров газа в год до 2026 года. В дальнейшем этот объем может быть увеличен до 1 млрд кубометров - то есть в 2,5 раза.

Мы ожидаем, что уже в ближайшее время начнутся переговоры по заключению новых контрактов, которые позволят обеспечить не только надежные поставки, но и достаточный ресурс для работы запланированных газовых электростанций. Таким образом, сотрудничество с Азербайджаном в рамках Южного газового коридора имеет для нас долгосрочное и стратегическое значение.

- В условиях общеевропейского курса на декарбонизацию, какие шаги предпринимает министерство для привлечения инвестиций в устойчивые энергетические технологии? Проявляет ли Сербия интерес к опыту Азербайджана в интеграции возобновляемых источников в энергосистему?

- За последние два года Сербия добилась значительного прогресса: установленные мощности в ветровой и солнечной энергетике выросли на 83%. Это приближает нас к стратегической цели - достичь к 2030 году доли возобновляемых источников в производстве электроэнергии на уровне 45%.

Результатом двух успешно проведенных аукционов стали 19 новых проектов ВИЭ общей мощностью около 1,3 ГВт. Объем предполагаемых инвестиций составляет почти 2 млрд евро, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны частного сектора и эффективности созданной инвестиционной среды.

Наряду с частными инвестициями важнейшую роль играет государственная энергетическая компания EPS, которая уже в этом году вводит в эксплуатацию 76 МВт новых мощностей на базе ветра и солнца. В ближайшие годы планируется подключение к сети солнечных электростанций совокупной мощностью 1 000 МВт, включая систему накопления энергии на 200 МВт. Все это - часть последовательной стратегии по обеспечению надёжного энергетического перехода.

Согласно докладу Энергетического сообщества, Сербия признана лидером в регионе по уровню гармонизации законодательства с нормами ЕС в сфере электроэнергетики и ВИЭ. Мы также достигли значительного прогресса в процессе объединения рынков и рассчитываем в числе первых завершить интеграцию с рынком электроэнергии ЕС, в первую очередь с Венгрией, став примером для других стран Западных Балкан.

В этом контексте важно и развитие международного сотрудничества. Подписанный в прошлом году меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Сербии и Азербайджана открыл новую главу во взаимодействии - теперь уже и в сфере “зеленой энергетики". Все, чего наши страны добились в последние годы в сфере энергетического перехода, представляет собой хорошую основу для обмена опытом.

Мы рассматриваем опыт Азербайджана в энергетическом переходе как ценный и перспективный, особенно с учётом схожих задач в области декарбонизации и повышения надёжности энергоснабжения.

Уверена, что в ближайшее время мы перейдем от политико-стратегического диалога к конкретным формам сотрудничества в сфере ВИЭ.