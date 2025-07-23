ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив

16:29 Со II квартала этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) приостановил инвестиции в золото.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) со II квартала текущего года приостановил инвестиции в золото.

Об этом Report в ответ на запрос сообщили в Фонде.

Отмечается, что в соответствии с инвестиционной политикой ГНФАР, доля субпортфеля с золотом определена в размере 25% от общего инвестиционного портфеля, а максимальное верхнее отклонение от этого целевого показателя установлено на уровне 4%.

"Во II квартале 2025 года данный субпортфель Фонда достиг предусмотренного первоначальным планированием уровня и составил в общей сложности 181,1 тонны. По этой причине с указанного периода проведение новых инвестиционных операций по золоту временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, добавили в фонде, в зависимости от рыночных условий и общего состояния инвестиционного портфеля, "в будущем возможен пересмотр данного вопроса".

Напомним, что во II квартале ГНФАР приобрел 15,8 тонн золота. На 1 июля доля золота в инвестиционном портфеле Фонда составила 28,8%, что на 3 процентных пункта больше по сравнению с 1 апреля. Рост обусловлен как покупкой золота, так и повышением его цены.