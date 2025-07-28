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Китай будет выплачивать $500 в год на каждого ребенка до трех лет

Китай будет выплачивать $500 в год на каждого ребенка до трех лет Китай внедрит государственную систему субсидий по уходу за детьми в рамках более широких усилий страны по поддержке семей и поощрению рождаемости.
Другие страны
28 июля 2025 г. 17:18
Китай будет выплачивать $500 в год на каждого ребенка до трех лет

Китай внедрит государственную систему субсидий по уходу за детьми в рамках более широких усилий страны по поддержке семей и поощрению рождаемости.

Об этом передает Report со ссылкой на Синьхуа.

Начиная с 2025 года в рамках программы семьям будет выплачиваться 3,6 тыс. юаней ($503) в год на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Субсидии будут освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога и не будут учитываться как семейный или личный доход при определении таких получателей, которые охвачены системой обеспечения прожиточного минимума и отнесены к категории малообеспеченных.

Подать заявку на субсидию могут родители детей, рожденных с 2022 по 2024 год. Ожидается, что средства получат более 20 млн семей.

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