Китай будет выплачивать $500 в год на каждого ребенка до трех лет

Китай будет выплачивать $500 в год на каждого ребенка до трех лет

Китай внедрит государственную систему субсидий по уходу за детьми в рамках более широких усилий страны по поддержке семей и поощрению рождаемости.

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