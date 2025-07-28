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Рамин Мамедов встретился с архиепископом Эдгаром Пенья Паррой в Ватикане

Рамин Мамедов встретился с архиепископом Эдгаром Пенья Паррой в Ватикане Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов в рамках визита в Ватикан провел встречу с заместителем государственного секретаря Святого Престола, архиепископом Эдгаром Пенья Паррой.
Внешняя политика
28 июля 2025 г. 17:25
Рамин Мамедов встретился с архиепископом Эдгаром Пенья Паррой в Ватикане

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов в рамках визита в Ватикан провел встречу с заместителем государственного секретаря Святого Престола, архиепископом Эдгаром Пенья Паррой.

Как сообщает Report, стороны выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между Азербайджаном и Ватиканом и подчеркнули важность сотрудничества в сфере межрелигиозного и межкультурного диалога.

Мамедов проинформировал о государственной политике по сохранению религиозного многообразия и укреплению гармонии между конфессиями, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева.

Особое внимание было уделено деятельности Фонда Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в частности, проектам по восстановлению и сохранению религиозных памятников в Ватикане.

Архиепископ Пенья Парра отметил значимость усилий Азербайджана в укреплении межкультурного диалога и подчеркнул важность инициатив, направленных на сохранение мирового культурного и духовного наследия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRamin Məmmədov Vatikanda arxiyepiskop Edgar Pena Parra ilə görüşüb

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