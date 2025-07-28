Трамп: Новый дедлайн для России по Украине составит 10-12 дней

Трамп заявил, что новый дедлайн для РФ составит 10-12 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для РФ составит 10-12 дней.

Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Шотландии.

"Я собираюсь установить новый срок примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня", - заявил он.

"Нет причин для ожидания... мы просто не видим никакого прогресса", - повторил Трамп ранее сделанное заявление.

Ранее сегодня перед началом переговоров Трамп заявил, что очень разочарован президентом России Владимиром Путиным и пригрозил сократить 50-дневный срок, установленный им на достижение договоренностей с Украиной.

В начале июля Трамп угрожал суровыми тарифами примерно в 100% в отношении России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине в течение 50 дней.