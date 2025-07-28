Агентство: Обновлены 30% регулярных маршрутных автобусов, следующих из Баку в регионы

По итогам проведенных конкурсов к междугородним пассажироперевозкам в Азербайджане привлечено 92 новых современных автобуса.

По итогам проведенных конкурсов к междугородним пассажироперевозкам в Азербайджане привлечено 92 новых современных автобуса.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"Это означает замену примерно 30% автобусного парка новыми и современными транспортными средствами", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что конкурсы по направлениям Баку-Барда и Баку-Тертер завершены, и в результате проведенных конкурсов существующий автобусный парк полностью обновлен.

По итогам конкурсов к перевозкам привлечены транспортные средства марок Neoplan, Man, King Long и Temsa.