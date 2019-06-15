Финансы
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09:57 /
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2019)
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02:20 /
Самир Шарифов: Рейтинговые агентства очень скупо относятся к рейтингу Азербайджана
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00:43 /
Министр финансов: “Мы не видим непосредственного инфляционного давления”
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22:11 /
ФРС сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых
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16:46 /
Назван третий человек в истории, заработавший состояние в 100 млрд. долларов
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14:04 /
Экономика Азербайджана выросла на 2,2%
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12:24 /
S&P: Качество активов Kapital Bank лучше, чем у большинства сопоставимых банков Азербайджана
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10:10 /
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2019)
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09:47 /
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.06.2019)
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13:00 /
Kapital Bank полностью погасил кредит клиента
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12:53 /
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
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10:06 /
Азербайджанский банк меняет название
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10:04 /
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.06.2019)
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09:49 /
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2019)
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09:47 /
Азербайджанская нефть подешевела менее чем на доллар
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01:22 /
Россия в апреле сократила вложения в американские госбумаги почти на 1,58 млрд долларов
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16:09 /
Fitch ухудшило прогноз по росту мировой экономики на 2020 год
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15:28 /
Курс биткоина достиг годового максимума