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Новости об отравлении полусотни американцев вызвали падение котировок McDonald's

Новости об отравлении полусотни американцев вызвали падение котировок McDonald's Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США расследуют случай массового заражения кишечной палочкой, который может быть связан с сетью фастфуда McDonald's Corp..
Финансы
23 октября 2024 г. 11:04
Новости об отравлении полусотни американцев вызвали падение котировок McDonald's

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США расследуют случай массового заражения кишечной палочкой, который может быть связан с сетью фастфуда McDonald's Corp..

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал CNBC.

По информации телеканала, CDC выявили, как минимум, 49 случаев заболевания, в основном в штатах Колорадо и Небраска.

В результате один человек умер, десяти потребовалась госпитализация. Большинство заболевших сообщили, что перед проявлением симптомов они ели "роял чизбургер" в заведениях McDonald's.

Регулятор выясняет, какой именно ингредиент мог быть заражен кишечной палочкой.

Представители компании предполагают, что это может быть рубленый лук, который входит в состав бургера и поставляется одним подрядчиком через три распределительных центра в пострадавших штатах. Лук уже изъяли из оборота.

Акции McDonald's подешевели на 5,8% на дополнительной сессии во вторник.

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