Эльчин Габибов: НКО должны готовиться к новой эпохе

Небанковские кредитные организации (НКО) должны готовиться к новой эпохе, развиваться в сфере инвестиций, информационных технологий, аудита и других областях.

Небанковские кредитные организации (НКО) должны готовиться к новой эпохе, развиваться в сфере инвестиций, информационных технологий, аудита и других областях.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Азербайджанского кредитного бюро Эльчин Габибов на конференции в Баку на тему "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

По его словам, хотя небанковские кредитные организации не имеют таких широких возможностей, как банки, у них есть свои взгляды и подходы: "Многолетний опыт, накопленный в сфере микрофинансирования, является одной из сильных сторон этих организаций. В стране несколько НКО конкурируют с банками".

Э.Габибов добавил, что НКО должны развиваться в сфере инвестиций, информационных технологий, аудита: "Это означает, что мы движемся вперед, придерживаясь опыта передовых западных стран. Либо в будущем НКО будут функционировать в качестве ограниченного банка, либо продолжать деятельность в нынешней форме. Очевидно, что мы движемся в первом направлении".