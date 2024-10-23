Орхан Мамедов: В Азербайджане снизился объем кредитования среднего и малого бизнеса

В Азербайджане за последний год и 8 месяцев объем выданных микропредпринимателям кредитов вырос на 33%, в то время как кредиты средним и малым предпринимателям сократились на 27% и 12% соответственно.

В Азербайджане за последний год и 8 месяцев объем выданных микропредпринимателям кредитов вырос на 33%, в то время как кредиты средним и малым предпринимателям сократились на 27% и 12% соответственно.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на проходящей в Баку конференции на тему "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

По его словам, учитывая эту статистику, банковские и небанковские кредитные организации должны сделать кредиты более доступными для МСП, в том числе в регионах. KOBİA совместно с Фондом развития предпринимательства запустили новый механизм для обеспечения доступа предпринимателей к небольшим льготным кредитам, сказал он.

"В рамках этого механизма предпринимателям было выдано 914 кредитов на 5,7 млн манатов, из них 514 на сумму 3 млн манатов были выданы за 9 месяцев этого года. Этот механизм облегчит доступ к финансам в регионах и снизит риски для банков", - добавил он.

Мамедов отметил, что агентство также выделяет гранты на образовательные, научные и исследовательские проекты. "На сегодняшний день было выдано 1,4 млн манатов грантов на около 100 таких проектов. Также предоставлены стартап-сертификаты с целью поощрения инноваций в предпринимательской деятельности", - сказал он.