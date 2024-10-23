ЦБА: Планируется создать новую модель микрофинансирования

В Азербайджане планируется создать новую модель микрофинансирования.

В Азербайджане планируется создать новую модель микрофинансирования.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев в среду в Баку на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

По его словам, это предусмотрено в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

"На основе передового международного опыта планируется создать возможность для институтов, работающих в новом секторе микрофинансирования, предоставлять дополнительные финансовые услуги и тем самым повысить их конкурентоспособность. Несомненно, в центре этих инициатив стоит развитие микро- и малого предпринимательства в нашей стране.

Стратегия предусматривает такие проекты, как исследование устойчивых моделей микрофинансирования и НКО, укрепление микрофинансовых институтов, совершенствование бизнес-моделей, реализация соответствующих инициатив, разработка правовых и регулирующих механизмов, диверсификация источников финансирования. В настоящее время продолжается реализация нашей стратегии. Мы верим, что в результате наших совместных усилий будет обеспечена устойчивость микрофинансового сектора", - добавил Алиев.