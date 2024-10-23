Мамед Мусаев: Необходимо широкое применение альтернативных финансовых инструментов

В Азербайджане существует необходимость широкого применения альтернативных финансовых инструментов, таких как факторинг.

В Азербайджане существует необходимость широкого применения альтернативных финансовых инструментов, таких как факторинг.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на Азербайджанской микрофинансовой конференции в Баку.

По его словам, это может облегчить доступ к финансовым ресурсам и оптимизировать финансовые возможности, особенно для малых и средних предприятий.

М.Мусаев также затронул глобальный перехода к "зеленой экономике":

"Применение "зеленых финансов" не только способствует защите окружающей среды, но также имеет большое значение для повышения экономического роста и социального благосостояния. В Азербайджане прогресс в данной сфере возможен за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями и применения инновационных подходов".