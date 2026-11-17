В Кяльбаджаре возобновила работу вторая радиотелевизионная вещательная станция
ИКТ
- 17 ноября, 2026
- 16:12
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В Кяльбаджарском районе сегодня восстановлена работа 2-й Национальной радиотелевизионной вещательной станции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО "Радиотелевизионное вещание и спутниковая коммуникация".
Таким образом, число восстановленных на сегодняшний день станций на освобожденных территориях доведено до 13.
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