В Кяльбаджарском районе сегодня восстановлена работа 2-й Национальной радиотелевизионной вещательной станции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО "Радиотелевизионное вещание и спутниковая коммуникация".

Таким образом, число восстановленных на сегодняшний день станций на освобожденных территориях доведено до 13.