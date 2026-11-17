ВС РФ нанесли четыре удара баллистическими ракетами по Южному мосту и три по Северному мосту в Киеве.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

"Этой ночью было четыре удара баллистическими ракетами по Южному мосту и три по Северному. Определили необходимые силы и средства, а также сроки восстановления", - заявил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что обсудил с членами правительства реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой ранее договорился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский заявил, что Украина нанесла удар беспилотниками и ракетами по Керченскому мосту. По его словам, атака стала ответом на российские удары по украинской инфраструктуре.