Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О Центральном банке", предусматривающие расширение полномочий регулятора по надзору за финансовыми институтами и финансовыми группами.

Как сообщает Report, соответствующие поправки были приняты Милли Меджлисом 30 октября.

Согласно изменениям, ЦБА будет периодически оценивать профили рисков финансовых институтов и финансовых групп в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе риски несоблюдения требований соответствующего законодательства.

Повторная оценка будет проводиться при существенных изменениях в управлении или операционной деятельности финансового института либо входящей в него группы. К таким обстоятельствам относятся реорганизация, смена бенефициарных владельцев, изменение видов деятельности, клиентской базы или географии работы. Основанием для повторной оценки станет также увеличение интенсивности операций или их объема на 40% и более по сравнению с предыдущим календарным годом.

Поправки также предусматривают консолидированный надзор - контроль не только за отдельными финансовыми институтами, но и за финансовыми группами, в состав которых они входят. Такой надзор будет осуществляться в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, ЦБА получит право запрашивать у финансовых институтов и финансовых групп документы и информацию в письменной форме для проведения надзорных мероприятий. Запрошенные материалы должны будут предоставляться в срок, установленный регулятором.

Таким образом, изменения закрепляют полномочия ЦБА по риск-ориентированному надзору как за отдельными финансовыми институтами, так и за финансовыми группами.