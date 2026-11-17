В Азербайджане планируется создать единый электронный реестр застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта о госбюджете на 2027 год.

По его словам, среди основных задач – полная цифровизация системы ОМС, создание единого электронного реестра застрахованных, автоматизация процесса медицинской экспертизы, совершенствование механизмов финансирования системы и внедрение модели финансирования медицинских услуг с учетом их качества.

Министр отметил, что в бюджете на следующий год предусмотрено выделение 185 млн манатов на финансирование госпрограмм и мероприятий в сфере здравоохранения, а также 105 млн манатов на развитие и совершенствование медицинских услуг и создание цифровой инфраструктуры.

"Кроме того, планируется выделить 59 млн манатов на обеспечение лекарственными препаратами лиц, для которых предусмотрено страховое покрытие 50% стоимости лекарств и медицинских средств, используемых в амбулаторных условиях и приобретаемых в аптеках", – добавил Алиев.