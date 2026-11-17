В Иране задержали девять подозреваемых в терроризме и изъяли 70 устройств Starlink
В регионе
- 17 ноября, 2026
- 16:02
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В иранской провинции Курдистан задержаны девять человек по подозрению в причастности к терроризму.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом говорится в заявлении Министерства разведки Ирана.
В ходе операции изъяты 47 автоматов Калашникова, 2,7 тыс. патронов и 70 устройств спутниковой связи Starlink.
По данным ведомства, в результате операции были ликвидированы две вооруженные ячейки "террористическо-сепаратистских" группировок.
İranda terrorda şübhəli bilinən 9 nəfər həbs olunub, 47 avtomat, 70 "Starlink" cihazı müsadirə edilib
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