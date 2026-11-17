В иранской провинции Курдистан задержаны девять человек по подозрению в причастности к терроризму.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом говорится в заявлении Министерства разведки Ирана.

В ходе операции изъяты 47 автоматов Калашникова, 2,7 тыс. патронов и 70 устройств спутниковой связи Starlink.

По данным ведомства, в результате операции были ликвидированы две вооруженные ячейки "террористическо-сепаратистских" группировок.