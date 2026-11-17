Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз роста экономики еврозоны в 2026 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 0,9%, сохранила прогноз на 2027 год на уровне 1,2%.

Как передает Report,

Рост ВВП в еврозоне ожидается на уровне 1,4% как в 2026, так и в 2027 году.

Прогноз инфляции в еврозоне на 2026 год повышен до 3,2% с 3%, на 2027 год - до 3,1% с 2,3%, а в ЕС - соответственно до 3,3% с 3,1% и до 3,2% с 2,4%.

В 2028 году экономика еврозоны вырастет на 1,3%, ЕС - на 1,5%, инфляция составит 2,1% и 2,3% соответственно, прогнозирует ЕК.

"Опасения относительно продолжительных перебоев в мировых поставках энергоносителей в значительной степени оправдались. Тем не менее их влияние на экономику пока остается управляемым. Экономическая активность оказалась сильнее, чем ожидалось, и положительная динамика, вероятно, сохранится, несмотря на то что инфляция остается высокой и может оказаться более устойчивой, чем прогнозировалось ранее", - сказано в сообщении.