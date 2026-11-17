Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс и закон "Об авиации", регулирующие рабочее время и время отдыха экипажей воздушных судов, выполняющих коммерческие перевозки, принятые Милли Меджлисом 27 октября.

Как сообщает Report, в законопроекте подчеркивается, что согласно статье 89 Трудового кодекса нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов в день и 40 часов в неделю.

Статьей 93 Кодекса и постановлением Кабинета министров № 106 от 12 августа 2003 года для летного и летно-инструкторского состава установлена еженедельная продолжительность рабочего времени в 36 часов.

Согласно статьям 95-97 Кодекса, при применении суммированного учета ежедневное рабочее время не может превышать 12 часов, а в ночное время - 11 часов. Эти ограничения делают невозможным или экономически нецелесообразным выполнение рейсов продолжительностью 13-14 часов в Нью-Йорк, Сеул и другие дальние направления, ослабляя их конкурентоспособность. В законопроекте предусмотрено приведение общих лимитов рабочего времени в соответствие с международными стандартами в области управления усталостью экипажа воздушного судна (fatigue management).

В международной практике (например, в США и Европейском союзе) продолжительность работы и отдыха летного экипажа регулируется более гибкими лимитами за 7, 14, 28 последовательных дней или за 1 календарный год, и такой же порядок будет применяться в Азербайджане.