Еврокомиссия ожидает замедления экономического роста Франции до 0,4% в 2026 году и 0,6% в 2027 году, после чего темпы роста могут ускориться до 1,4% в 2028 году.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис, представляя осенний экономический прогноз комиссии.

По его словам, пересмотр прогноза в сторону понижения обусловлен как общеевропейскими факторами, включая негативное влияние высоких цен на энергоносители, так и специфическими обстоятельствами во Франции.

"В частности, речь идет о негативном влиянии экстремальных погодных явлений этим летом и их последствиях для сельскохозяйственного сектора, а также о более широкой политической неопределенности, которая сказывается на частном потреблении и инвестициях", - отметил Домбровскис.

Комментируя перспективы восстановления экономики Франции в 2028 году, еврокомиссар связал ожидаемое ускорение роста с замедлением инфляции, восстановлением покупательной способности населения и увеличением внутреннего потребления.

Отдельное внимание Домбровскис уделил бюджетной ситуации в стране. Согласно прогнозу Еврокомиссии, Франция входит в число государств ЕС, где дефицит бюджета в 2027 году может составить не менее 5% ВВП.

Он также подтвердил, что Еврокомиссия наблюдает существенное увеличение спредов по французским государственным облигациям. Вместе с тем, по его словам, спрос на них остается достаточным, поэтому непосредственных рисков для финансовой стабильности в настоящее время не наблюдается.

"Однако при таком уровне спредов важно обеспечить переход дефицита и государственного долга на траекторию снижения", - подчеркнул еврокомиссар.

Домбровскис добавил, что оценка бюджетной ситуации Франции будет представлена в рамках осеннего пакета Европейского семестра.