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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 октября 2024 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 1,8364 маната, курс рубля повысился на 0,57%, до 0,0177 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8364

1 Российский рубль

0,0177

1 Австралийский доллар

1,1350

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2987

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0969

100 Вон Республики Корея

0,1230

1 Чешская крона

0,0728

100 Чилийских песо

0,1793

1 Китайский юань

0,2384

1 Датская крона

0,2462

1 Грузинский лари

0,6216

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2080

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1612

1 Швейцарский франк

1,9609

1 Израильский шекель

0,4502

1 Канадский доллар

1,2301

1 Кувейтский динар

5,5450

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3915

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0952

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1557

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4247

1 Сингапурский доллар

1,2902

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2628

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0530

1 Таджикский сомони

0,1595

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1177

1 Новозеландский доллар

1,0264

Золото (1 унция)

4675,2295

Серебро (1 унция)

59,0189

Платина (1 унция)

1763,1125

Палладий (1 унция)

1841,5930
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.10.2024)

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