Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 1,8364 маната, курс рубля повысился на 0,57%, до 0,0177 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8364 1 Российский рубль 0,0177 1 Австралийский доллар 1,1350 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2987 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0969 100 Вон Республики Корея 0,1230 1 Чешская крона 0,0728 100 Чилийских песо 0,1793 1 Китайский юань 0,2384 1 Датская крона 0,2462 1 Грузинский лари 0,6216 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2080 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1612 1 Швейцарский франк 1,9609 1 Израильский шекель 0,4502 1 Канадский доллар 1,2301 1 Кувейтский динар 5,5450 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3915 1 Мексиканское песо 0,0852 1 Молдавский лей 0,0952 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1557 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4247 1 Сингапурский доллар 1,2902 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2628 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0530 1 Таджикский сомони 0,1595 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1177 1 Новозеландский доллар 1,0264 Золото (1 унция) 4675,2295 Серебро (1 унция) 59,0189 Платина (1 унция) 1763,1125 Палладий (1 унция) 1841,5930 Подпишитесь на наш Telegram канал