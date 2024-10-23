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Названы факторы, мешающие внедрению цифровых платформ в МФО Азербайджана

Названы факторы, мешающие внедрению цифровых платформ в МФО Азербайджана Будущее микрофинансирования формируется под влиянием новых тенденций, таких как блокчейн, кредитный скоринг на основе искусственного интеллекта и устойчивое развитие.
Финансы
23 октября 2024 г. 13:18
Названы факторы, мешающие внедрению цифровых платформ в МФО Азербайджана

Будущее микрофинансирования формируется под влиянием новых тенденций, таких как блокчейн, кредитный скоринг на основе искусственного интеллекта и устойчивое развитие.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанской ассоциации микрофинансирования (AMFA) Джалал Алиев на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования" в Баку.

По его словам, применение цифровых платформ позволяет микрофинансовым организациям (МФО) предоставлять более качественные услуги группам населения, имеющим ограниченный доступ к традиционным финансовым услугам, и способствовать сокращению бедности.

Дж.Алиев отметил, что сектор микрофинансирования продолжает создавать возможности, которые одновременно улучшают уровень жизни бенефициаров и снижают вредное воздействие на окружающую среду.

Он также подчеркнул, что для внедрения инноваций в микрофинансовой отрасли мешает ряд факторов: "Во многих случаях МФО не хватает ресурсов для проведения углубленных исследований. Высокая стоимость предоставления улучшенных услуг и инноваций также является одним из основных препятствий".

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Версия на английском языке Factors hindering implementation of digital platforms in MFOs of Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın mikromaliyyə institutlarında rəqəmsal platformaların tətbiqinə mane olan faktorlar açıqlanıb

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