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Орхан Мамедов: Микрофинансовые организации взимают высокие проценты из-за больших затрат

Орхан Мамедов: Микрофинансовые организации взимают высокие проценты из-за больших затрат Микрофинансовые организации в Азербайджане взимают высокие проценты из-за высоких затрат.
Финансы
23 октября 2024 г. 10:25
Орхан Мамедов: Микрофинансовые организации взимают высокие проценты из-за больших затрат

Микрофинансовые организации в Азербайджане взимают высокие проценты из-за больших затрат.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на проходящей в Баку конференции на тему "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

"Субъекты предпринимательства нуждаются в кредитах на более выгодных условиях и с более низкими процентами. В этой связи необходимо расширить сотрудничество государства с соответствующими финансовыми институтами",- сказал он.

Мамедов добавил, что в рамках реализации "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" перед KOBİA стоит задача повысить финансовую доступность для субъектов МСП.

"На сегодняшний день KOBİA провело 584 встречи и просветительских мероприятий с участием более 21 тыс. предпринимателей в Баку и регионах, а также организовало заседания общественного совета при агентстве. 56 из этих мероприятий были связаны с финансами, льготными кредитами и банковским делом, в них приняли участие более 1 600 предпринимателей", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda mikrokreditlərin faizləri yüksəkdir"

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