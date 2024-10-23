В Баку проходит традиционная микрофинансовая конференция

Сегодня в Баку при организации Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация микрофинансирования" (AMFA) проходит традиционная Азербайджанская микрофинансовая конференция на тему "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

Сегодня в Баку при организации Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация микрофинансирования" (AMFA) проходит традиционная Азербайджанская микрофинансовая конференция на тему "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители AMFA, Милли Меджлиса, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), KOBIA, Фонда развития предпринимательства, ЦБА, Азиатского банка развития, Агентства инноваций и цифрового развития, "Ассоциации банков Азербайджана" и Польского микрофинансового центра.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии на темы "Микрофинансовая среда: Азербайджан и глобальный опыт", "Цифровая трансформация и технологии в микрофинансовых организациях", "Вызовы кибербезопасности в цифровом микрофинансировании" и др.