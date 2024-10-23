Обнародован объем микрокредитного портфеля в Азербайджане

09:37

В Азербайджане по состоянию на 1 октября текущего года микрокредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций оценивается в 630 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов в среду в Баку на Азербайджанской микрофинансовой конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

По его словам, это составляет 2,4% от общего объема кредитного портфеля банков и НБКО.

"Несмотря на то, что сеть микрофинансирования в Азербайджане небольшая, она проделала важную работу", - отметил глава парламентского комитета.