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Обнародован объем микрокредитного портфеля в Азербайджане

Обнародован объем микрокредитного портфеля в Азербайджане 09:37
Финансы
23 октября 2024 г. 09:52
Обнародован объем микрокредитного портфеля в Азербайджане

В Азербайджане по состоянию на 1 октября текущего года микрокредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций оценивается в 630 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов в среду в Баку на Азербайджанской микрофинансовой конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

По его словам, это составляет 2,4% от общего объема кредитного портфеля банков и НБКО.

"Несмотря на то, что сеть микрофинансирования в Азербайджане небольшая, она проделала важную работу", - отметил глава парламентского комитета.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mikrokredit portfelinin məbləği açıqlanıb

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