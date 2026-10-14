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    Трамп объявил о запуске крупнейшего энергетического проекта в истории Аляски

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 21:05
    Трамп объявил о запуске крупнейшего энергетического проекта в истории Аляски

    Президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта Alaska LNG, который, по его словам, является крупнейшим энергетическим инфраструктурным проектом в истории Аляски.

    Как передает Report, об этом Трамп сообщил в Truth Social.

    "Я только что был на Аляске, где дал старт крупнейшему энергетическому инфраструктурному проекту в истории штата - проекту Alaska LNG", - написал Трамп.

    По его словам, Республика Корея инвестирует в проект $50 млрд в рамках торгово-инвестиционного соглашения с администрацией США.

    Трамп также сообщил, что Тайвань обязался закупать сжиженный природный газ (СПГ) с Аляски на сумму $70-80 млрд в течение следующих 20 лет.

    "Это составляет 30% объема газа, транспортируемого по трубопроводу, на протяжении следующих 20 лет. Это крупнейшее соглашение о гарантированных закупках в истории", - заявил президент США.

    Кроме того, по его словам, Тайвань согласился инвестировать $4,4 млрд в капитал проекта.

    "Все необходимые разрешения и согласования получены, и он готов к реализации", - отметил Трамп, добавив, что проект стал возможен благодаря его пребыванию в Белом доме.

    Дональд Трамп Энергетические проекты Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp Alyaska tarixində ən böyük enerji layihəsinin işə salındığını elan edib
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