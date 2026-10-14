Трамп объявил о запуске крупнейшего энергетического проекта в истории Аляски

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта Alaska LNG, который, по его словам, является крупнейшим энергетическим инфраструктурным проектом в истории Аляски.

Как передает Report, об этом Трамп сообщил в Truth Social.

"Я только что был на Аляске, где дал старт крупнейшему энергетическому инфраструктурному проекту в истории штата - проекту Alaska LNG", - написал Трамп.

По его словам, Республика Корея инвестирует в проект $50 млрд в рамках торгово-инвестиционного соглашения с администрацией США.

Трамп также сообщил, что Тайвань обязался закупать сжиженный природный газ (СПГ) с Аляски на сумму $70-80 млрд в течение следующих 20 лет.

"Это составляет 30% объема газа, транспортируемого по трубопроводу, на протяжении следующих 20 лет. Это крупнейшее соглашение о гарантированных закупках в истории", - заявил президент США.

Кроме того, по его словам, Тайвань согласился инвестировать $4,4 млрд в капитал проекта.

"Все необходимые разрешения и согласования получены, и он готов к реализации", - отметил Трамп, добавив, что проект стал возможен благодаря его пребыванию в Белом доме.