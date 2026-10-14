Tramp Alyaska tarixində ən böyük enerji layihəsinin işə salındığını elan edib
- 14 oktyabr, 2026
- 21:37
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Alyaskanın tarixində ən böyük enerji infrastrukturu layihəsi adlandırdığı "Alaska LNG" layihəsinə start verildiyini elan edib.
"Report"un xəbərinə görə, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Mən indicə Alyaskada olmuşam və ştatın tarixində ən böyük enerji infrastrukturu layihəsi olan ‘Alaska LNG" layihəsinə start vermişəm", – deyə Tramp bildirib.
Onun sözlərinə görə, Cənubi Koreya ABŞ administrasiyası ilə bağlanmış ticarət-investisiya sazişi çərçivəsində layihəyə 50 milyard dollar sərmayə yatıracaq.
Tramp, həmçinin Tayvanın növbəti 20 il ərzində Alyaskadan 70-80 milyard dollar dəyərində mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) almağı öhdəsinə götürdüyünü açıqlayıb: "Bu, növbəti 20 il ərzində boru kəməri ilə nəql olunan qazın həcminin 30 faizini təşkil edir. Bu, tarixdə zəmanətli satınalmalarla bağlı ən böyük sazişdir".
ABŞ Prezidenti əlavə edib ki, Tayvan layihənin kapitalına 4,4 milyard dollar investisiya yatırmağa razılıq verib: "Bütün zəruri icazələr və razılaşdırmalar alınıb, layihə həyata keçirilməyə hazırdır. Layihənin reallaşması onun Ağ Evdə olmasının sayəsində mümkün olub".