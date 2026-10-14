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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Лавров и Ван И обсудили взаимодействие в рамках СВМДА

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 20:49
    Лавров и Ван И обсудили взаимодействие в рамках СВМДА

    Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи в Баку провели обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как передает Report, об этом сообщает МИД России.

    Стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку.

    Также они рассмотрели отношения с США и ситуацию вокруг российско-украинского и иранского конфликтов.

    Напомним, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.

    Сергей Лавров Ван И Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Российская Федерация (РФ) Китайская Народная Республика (КНР)
    Lavrov və Van İ AQEM çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Lavrov, Wang Yi discuss CICA cooperation during meeting in Baku
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