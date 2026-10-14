Лавров и Ван И обсудили взаимодействие в рамках СВМДА

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи в Баку провели обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report, об этом сообщает МИД России.

Стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку.

Также они рассмотрели отношения с США и ситуацию вокруг российско-украинского и иранского конфликтов.

Напомним, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.