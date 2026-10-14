Лавров и Ван И обсудили взаимодействие в рамках СВМДА
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 20:49
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Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи в Баку провели обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как передает Report, об этом сообщает МИД России.
Стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку.
Также они рассмотрели отношения с США и ситуацию вокруг российско-украинского и иранского конфликтов.
Напомним, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.
Lavrov və Van İ AQEM çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
Lavrov, Wang Yi discuss CICA cooperation during meeting in Baku
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