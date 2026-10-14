İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Lavrov və Van İ AQEM çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 20:54
    Lavrov və Van İ AQEM çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Rusiya və Çinin xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Van İ Bakıda keçirilən görüş zamanı Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) bildirib.

    Nazirlər ikitərəfli münasibətləri və beynəlxalq gündəliyi müzakirə ediblər.

    Həmçinin onlar ABŞ ilə münasibətləri, Rusiya-Ukrayna və İran münaqişələri ətrafındakı vəziyyəti nəzərdən keçiriblər.

    Xatırladaq ki, AQEM-in VII sammiti oktyabrın 15-də təşkilatın üzv dövlətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakıda keçiriləcək.

    Sergey Lavrov Van İ Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Лавров и Ван И обсудили взаимодействие в рамках СВМДА
    Lavrov, Wang Yi discuss CICA cooperation during meeting in Baku
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