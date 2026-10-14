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    В Стамбуле из-за ливней занятия будут проводиться в онлайн-формате

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 20:40
    В Стамбуле из-за ливней занятия будут проводиться в онлайн-формате

    В Стамбуле, из-за ливней затоплены дороги, приостановлено очное обучение.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, по этой причине движение транспорта затруднено, образовались заторы.

    Отмечается, что дождливая погода, начавшаяся со вчерашнего вечера, привела к наводнениям в черте города. "Дороги, подземные переходы и тоннели затоплены", - говорится в сообщении.

    Кроме того, в Стамбуле из-за неблагоприятных погодных условий завтра очное обучение будет приостановлено, занятия будут проводиться в дистанционном формате.

    Наводнение Стамбул (Турция) Ливни в Турции
    İstanbulda leysan səbəbindən dərslər distant formada keçiriləcək
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