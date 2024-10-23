ЦБА планирует регулировать онлайн-кредитование

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует регулировать онлайн-кредитование в стране.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Департамента надзора за деятельностью кредитных организаций ЦБА Хайям Исмаилов в среду в Баку на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

"В связи с этим изучается международный опыт, и с учетом приоритетов будут определены общие условия дистанционного кредитования. Основной целью этого является защита прав потребителей и предотвращение их чрезмерной задолженности", - отметил он.