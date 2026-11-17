В 2027 году из государственного бюджета Азербайджана на социальные выплаты населению и обязательное медицинское страхование предусмотрено выделение 5 млрд 503 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения госбюджета на 2027 год.

По его словам, средства предназначены для финансирования выплат населению по направлениям деятельности министерства, расходов на обязательное медицинское страхование, а также оплачиваемых общественных работ.

В частности, в проекте госбюджета предусмотрено выделение 2 млрд 200 млн манатов на выплату пособий, пенсий и компенсаций.

Еще 470 млн манатов планируется направить на финансирование адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, а 1 млрд 600 млн манатов - на покрытие обязательств государственного бюджета в системе страхования и пенсионного обеспечения.

Кроме того, 1 млрд 100 млн манатов предусмотрено на уплату страховых взносов за счет средств государственного бюджета в рамках обязательного медицинского страхования.

На финансирование оплачиваемых общественных работ, реализуемых в целях социальной защиты безработных, планируется выделить 133,5 млн манатов, добавил министр.