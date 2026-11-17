Трамп допустил возможность встречи с Путиным на саммите АТЭС в Китае
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 15:33
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Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в Китае, если представится такая возможность.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он заявил журналистам перед встречей с лидерами стран QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) - Австралии, Индии и Японии - на полях саммита АСЕАН в Маниле.
"Я не знаю. Если будет такая возможность, я бы провел встречу", - сказал Трамп.
При этом американский лидер подчеркнул, что будет гостем китайской стороны на саммите и поэтому не в полной мере контролирует, где и с кем сможет провести встречи.
Отметим, что саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября.
Tramp APEC sammitində Putinlə ikitərəfli görüşünü istisna etməyib
Trump says possible Putin meeting depends on summit arrangements
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