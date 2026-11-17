Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в Китае, если представится такая возможность.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он заявил журналистам перед встречей с лидерами стран QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) - Австралии, Индии и Японии - на полях саммита АСЕАН в Маниле.

"Я не знаю. Если будет такая возможность, я бы провел встречу", - сказал Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что будет гостем китайской стороны на саммите и поэтому не в полной мере контролирует, где и с кем сможет провести встречи.

Отметим, что саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября.