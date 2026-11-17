Трамп заявил о тесной координации стран QUAD по вопросам региональной безопасности
- 17 ноября, 2026
- 15:25
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) тесно координируют действия по вопросам региональной и экономической безопасности, а также дипломатии.
Как передает Report, об этом он сказал на встрече с лидерами стран QUAD - Австралии, Индии и Японии - на полях саммита АСЕАН в Маниле.
По словам американского лидера, саммит QUAD приобрел особое значение, а сотрудничество между четырьмя странами с момента восстановления формата продолжает укрепляться. Он назвал партнерство четырех государств одним из важнейших в мире, отметив, что они входят в число наиболее успешных и влиятельных стран.
"Наши страны являются четырьмя опорами свободного, открытого, стабильного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что поддерживает регулярные контакты с лидерами Австралии, Индии и Японии, которые могут обращаться к нему в случае возникновения проблем или необходимости обсудить определенные вопросы.
"Мой телефон всегда доступен, а двери Овального кабинета всегда открыты для вас", - заявил он.