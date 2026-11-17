Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) тесно координируют действия по вопросам региональной и экономической безопасности, а также дипломатии.

Как передает Report, об этом он сказал на встрече с лидерами стран QUAD - Австралии, Индии и Японии - на полях саммита АСЕАН в Маниле.

По словам американского лидера, саммит QUAD приобрел особое значение, а сотрудничество между четырьмя странами с момента восстановления формата продолжает укрепляться. Он назвал партнерство четырех государств одним из важнейших в мире, отметив, что они входят в число наиболее успешных и влиятельных стран.

"Наши страны являются четырьмя опорами свободного, открытого, стабильного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что поддерживает регулярные контакты с лидерами Австралии, Индии и Японии, которые могут обращаться к нему в случае возникновения проблем или необходимости обсудить определенные вопросы.

"Мой телефон всегда доступен, а двери Овального кабинета всегда открыты для вас", - заявил он.