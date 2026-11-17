Депутат Милли Меджлиса Гюнай Агамалы предложила ввести льготы на проезд в общественном транспорте для студентов высших и средних специальных учебных заведений Азербайджана.

Как сообщает Report, с такой инициативой она выступила на сегодняшнем пленарном заседании парламента в ходе обсуждения госбюджета на 2027 год.

По словам депутата, ежедневные расходы на транспорт создают дополнительную финансовую нагрузку для студентов, особенно для молодежи из малообеспеченных семей и регионов.

"Введение таких льгот не только усилит социальную защиту студентов, но и положительно скажется на семейных бюджетах. Считаю целесообразным, чтобы соответствующие государственные органы изучили финансовые возможности и механизмы реализации этой инициативы и подготовили соответствующие предложения", - подчеркнула Агамалы.