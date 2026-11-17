За последние восемь лет фонд оплаты труда в Азербайджане вырос в 3,5 раза, а количество трудовых договоров увеличилось на 597 тыс., или 48%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения госбюджета на 2027 год.

По словам министра, за этот период минимальная заработная плата в стране выросла в 3,1 раза, средняя месячная зарплата - в 2,2 раза, а минимальная и средняя пенсии - в 2,9 раза.

По словам министра, в результате реформ, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева, социальное благосостояние граждан последовательно улучшалось, в этом направлении реализовывались целенаправленные меры.

Он отметил, что проекты государственного и сводного бюджетов на следующий год сохранят социальную направленность и обеспечат значительное финансирование для дальнейшего усиления социальной защиты населения и расширения возможностей трудоустройства.

"В соответствии с поручением главы государства в проектах государственного и сводного бюджетов на 2027 год предусмотрено необходимое финансовое обеспечение шестого пакета социальных реформ. Как известно, за последние восемь лет были реализованы пять масштабных пакетов социальных реформ, охвативших 4 млн граждан. Их ежегодный дополнительный объем финансирования составил 8 млрд манатов", - сказал Алиев.

По его словам, за этот период расходы на финансирование социальных пособий и пенсий увеличились в пять раз, прожиточный минимум вырос на 73%, а порог критерия нуждаемости для назначения адресной государственной социальной помощи - в 2,3 раза.