Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил два документа о сотрудничестве с Узбекистаном.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующие законы.

Речь идет о Соглашении между правительствами Азербайджана и Узбекистана о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и Договоре о вечной дружбе между двумя странами.

Соглашения подписаны 23 августа 2026 года в Ташкенте.