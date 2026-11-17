Ильхам Алиев утвердил два документа о сотрудничестве с Узбекистаном
Внешняя политика
- 17 ноября, 2026
- 15:49
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил два документа о сотрудничестве с Узбекистаном.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующие законы.
Речь идет о Соглашении между правительствами Азербайджана и Узбекистана о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и Договоре о вечной дружбе между двумя странами.
Соглашения подписаны 23 августа 2026 года в Ташкенте.
İlham Əliyev Azərbaycanla Özbəkistan arasında iki sənədi təsdiqləyib
President Ilham Aliyev approves two documents on cooperation with Uzbekistan
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