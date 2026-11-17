İlham Əliyev Azərbaycanla Özbəkistan arasında iki sənədi təsdiqləyib
Xarici siyasət
- 17 noyabr, 2026
- 15:43
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Azərbaycan və Özbəkistan arasında iki sənəd təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunları imzalayıb.
Belə ki, 2026-cı il avqustun 23-də Daşkənd şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında pensiya təminatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" və "Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında əbədi dostluq haqqında Müqavilə" təsdiq edilib.
Ильхам Алиев утвердил два документа о сотрудничестве с Узбекистаном
President Ilham Aliyev approves two documents on cooperation with Uzbekistan
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