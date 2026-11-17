Азербайджан планирует расширить применение решений SupTech.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), об этом сказано в ходе встречи председателя ЦБА Вусала Халилова с представителями Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация финтеха" (AzFina).

На встрече представлена ​​информация о приоритетах на 2027-2030 годы. Отмечено, что в целях цифровизации процессов управления определены расширение применения решений SupTech, формирование механизмов менеджмента на основе искусственного интеллекта, а также продвижение инноваций в финансовом секторе.

Также подробно обсуждены результаты, достигнутые в секторе финансовых технологий и платежей в третьем квартале 2026 года, основные вызовы, стоящие перед финтех-экосистемой, и приоритеты будущего развития. Затронуты вопросы, связанные с развитием цифровых финансовых услуг, совершенствованием платежной экосистемы и применением инновационных решений.