Азербайджан расширяет применение решений SupTech в финтех-секторе
- 17 ноября, 2026
- 15:24
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Азербайджан планирует расширить применение решений SupTech.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), об этом сказано в ходе встречи председателя ЦБА Вусала Халилова с представителями Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация финтеха" (AzFina).
На встрече представлена информация о приоритетах на 2027-2030 годы. Отмечено, что в целях цифровизации процессов управления определены расширение применения решений SupTech, формирование механизмов менеджмента на основе искусственного интеллекта, а также продвижение инноваций в финансовом секторе.
Также подробно обсуждены результаты, достигнутые в секторе финансовых технологий и платежей в третьем квартале 2026 года, основные вызовы, стоящие перед финтех-экосистемой, и приоритеты будущего развития. Затронуты вопросы, связанные с развитием цифровых финансовых услуг, совершенствованием платежной экосистемы и применением инновационных решений.