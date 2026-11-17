Azərbaycan fintex sektorunda "SupTech" həllərinin tətbiqini genişləndirəcək
- 17 noyabr, 2026
- 14:59
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda "SupTech" həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun sədr müavini Vüsal Xəlilov "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" (Azfina) İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə görüş keçirib. Görüş zamanı III rübdə maliyyə texnologiyaları və ödəniş sektorunda əldə olunan nəticələr, fintex ekosisteminin qarşılaşdığı əsas çağırışlar və gələcək inkişaf prioritetləri ətraflı müzakirə olunub. Bununla yanaşı, rəqəmsal maliyyə xidmətlərinin inkişafı, ödəniş ekosisteminin təkmilləşdirilməsi və innovativ həllərin tətbiqi ilə bağlı məsələlərə toxunulub.
Görüşdə 2027-2030-cu illəri əhatə edəcək yeni strateji dövrün prioritetləri barədə də məlumat verilib. Qeyd olunub ki, yeni dövrdə nəzarət proseslərinin rəqəmsallaşdırılması məqsədilə "SupTech" həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi, süni intellektə əsaslanan nəzarət mexanizmlərinin formalaşdırılması, eləcə də maliyyə sektorunda innovasiyaların təşviqi prioritet istiqamətlər kimi müəyyənləşdirilib.