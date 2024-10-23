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АМФА: Инновации в сфере микрофинансирования повысят качество услуг для малообеспеченных граждан

АМФА: Инновации в сфере микрофинансирования повысят качество услуг для малообеспеченных граждан Инновации в сфере микрофинансирования в Азербайджане имеют ключевое значение для повышения качества, масштабов и эффективности финансовых услуг для малообеспеченных слоев населения.
Финансы
23 октября 2024 г. 12:40
АМФА: Инновации в сфере микрофинансирования повысят качество услуг для малообеспеченных граждан

Инновации в сфере микрофинансирования в Азербайджане имеют ключевое значение для повышения качества, масштабов и эффективности финансовых услуг для малообеспеченных слоев населения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (АМФА) Джалал Алиев на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования" в Баку.

"Расширение технических возможностей подняло отношения финансовых институтов с клиентами на новый качественный уровень, создало дополнительные стимулы для совершенствования традиционных бизнес-моделей и дало толчок формированию новых рынков", - сказал он.

Алиев считает, что расширение использования интернета и мобильной связи расширило возможности предоставления финансовых услуг по альтернативным каналам. Социальные сети, обладающие широкой аудиторией, предлагают платформы, которые позволяют потребителям финансовых услуг получать финансирование напрямую, минуя микрофинансовые институты, сказал он.

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Версия на азербайджанском языке AMFA: Azərbaycanda BOKT-ların maliyyə vasitəçiliyindəki rolu hələ də kiçikdir

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