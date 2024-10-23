ЦБА: Активы НБКО должны превысить 1 млрд манатов

Активы небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане должны превысить 1 млрд манатов.

Активы небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане должны превысить 1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Департамента надзора за деятельностью кредитных организаций ЦБА Хайям Исмаилов в среду в Баку на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

"Мы считаем, что к концу следующего года активы НБКО вырастут вдвое. Помимо увеличения активов сектора, также расширяется сеть филиалов. Число филиалов НБКО достигло 302, число сотрудников, работающих в НБКО, достигло 3,5 тыс., а число клиентов превышает 700 тыс.",-отметил он.