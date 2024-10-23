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ЦБА: Активы НБКО должны превысить 1 млрд манатов

ЦБА: Активы НБКО должны превысить 1 млрд манатов Активы небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане должны превысить 1 млрд манатов.
Финансы
23 октября 2024 г. 11:37
ЦБА: Активы НБКО должны превысить 1 млрд манатов

Активы небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане должны превысить 1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Департамента надзора за деятельностью кредитных организаций ЦБА Хайям Исмаилов в среду в Баку на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

"Мы считаем, что к концу следующего года активы НБКО вырастут вдвое. Помимо увеличения активов сектора, также расширяется сеть филиалов. Число филиалов НБКО достигло 302, число сотрудников, работающих в НБКО, достигло 3,5 тыс., а число клиентов превышает 700 тыс.",-отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AMB: BOKT-ların aktivlərinin 1 milyard manatı ötməsi hədəflənir

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