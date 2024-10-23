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ЦБА: Наиболее частыми жертвами кибератак становятся клиенты банков

ЦБА: Наиболее частыми жертвами кибератак становятся клиенты банков В Азербайджане наиболее частыми жертвами кибератак становятся клиенты банков.
Финансы
23 октября 2024 г. 14:32
ЦБА: Наиболее частыми жертвами кибератак становятся клиенты банков

В Азербайджане наиболее частыми жертвами кибератак становятся клиенты банков.

Как передает Report, об этом заявил директор департамента Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльнур Эйвазлы на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования" в Баку.

Он отметил, что в последнее время количество кибератак на банки сократилось.

"Банки обеспечили устойчивую кибербезопасность. В первую очередь, мы должны знать, какими активами владеем и что именно защищаем - данные и их ценность. Во-вторых, должна быть обеспечена защита этих активов", - сказал Эйвазлы.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Ən çox kiberhücumlar bank müştərilərinə qarşı həyata keçirilir

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