ЦБА: Наиболее частыми жертвами кибератак становятся клиенты банков

В Азербайджане наиболее частыми жертвами кибератак становятся клиенты банков.

В Азербайджане наиболее частыми жертвами кибератак становятся клиенты банков.

Как передает Report, об этом заявил директор департамента Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльнур Эйвазлы на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования" в Баку.

Он отметил, что в последнее время количество кибератак на банки сократилось.

"Банки обеспечили устойчивую кибербезопасность. В первую очередь, мы должны знать, какими активами владеем и что именно защищаем - данные и их ценность. Во-вторых, должна быть обеспечена защита этих активов", - сказал Эйвазлы.