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Фонд развития предпринимательства назвал общую сумму выданных кредитов

Фонд развития предпринимательства назвал общую сумму выданных кредитов 10:32
Финансы
23 октября 2024 г. 10:50
Фонд развития предпринимательства назвал общую сумму выданных кредитов

Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики на сегодняшний день выдано льготных кредитов на общую сумму 3,2 млрд манатов по свыше 50 тыс. обращений субъектов бизнеса.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Фонда Осман Халиев на проходящей в среду в Баку конференции на тему "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

По его словам, в настоящее время Фонд имеет 40 уполномоченных кредитных организаций: "В ближайшие годы будет осуществлен ряд новшеств по предоставлению большего числа льготных кредитов, для того, чтобы этот процесс охватывал больше кредитных, в том числе микрофинансовых организаций".

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu verdiyi kreditlərin ümumi məbləğini açıqlayıb

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