ЦБА: Изменятся требования для НБКО по управлению рисками

09:45

Центробанк Азербайджана (ЦБА) изменит требования к управлению рисками для небанковских кредитных организаций (НБКО).

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев в среду в Баку на конференции по микрофинансированию "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

"В связи с изменениями в законодательстве о НБКО ожидаются изменения в требованиях ЦБА к управлению рисками. С этой целью ведется работа по обновлению правил пруденциального регулирования", - отметил он.

Кроме того, по словам Алиева, в Азербайджане определены требования по обеспечению информационной безопасности для микрофинансового сектора, в том числе и для НБКО: "Этот вопрос будет в нашем фокусе на ближайшие годы, мы нацелены на меры по надзору и регулированию".

Алиев добавил, что ЦБА разработал новые правила управления кредитными рисками для НБКО: "Правила обсуждались как с Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, так и с НБКО, получены отзывы и предложения. Ожидается, что этот документ будет принят в ближайшее время".

"Укрепление институционального потенциала сектора также является одной из наших основных целей. В рамках этого осуществляется ужесточение требований по корпоративному управлению, совершенствуются требования к внешнему аудиту", - сказал он.