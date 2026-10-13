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    Лига чемпионов УЕФА: На матч "Сабах" - "Славия" продано 52 тыс. билетов

    Футбол
    • 13 октября, 2026
    • 17:12
    Лига чемпионов УЕФА: На матч Сабах - Славия продано 52 тыс. билетов

    На матч "Сабах" - "Славия" (Чехия) в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Баку сегодня, продано 52 тыс. билетов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе бакинского клуба.

    Сообщается, что цифра включает в себя и пакетные продажи.

    Отметим, что матч "Сабах" - "Славия" начнется сегодня в 20:45 на Бакинском олимпийском стадионе.

    Лига чемпионов УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Бакинский олимпийский стадион ФК Сабах ФК Славия
    UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" - "Slaviya" matçına satılan biletlərin sayı açıqlanıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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