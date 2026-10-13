Лига чемпионов УЕФА: На матч "Сабах" - "Славия" продано 52 тыс. билетов

На матч "Сабах" - "Славия" (Чехия) в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Баку сегодня, продано 52 тыс. билетов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе бакинского клуба.

Сообщается, что цифра включает в себя и пакетные продажи.

Отметим, что матч "Сабах" - "Славия" начнется сегодня в 20:45 на Бакинском олимпийском стадионе.