Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Вынесен приговор обвиняемым в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований

    Происшествия
    • 13 октября, 2026
    • 17:21
    Вынесен приговор обвиняемым в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований

    В Бакинского суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу Амида Мамедова, Нурлана Сафарова и Эдика Исрафилова, обвиняемых в участии в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством, следствие по которому велось в Службе государственной безопасности (СГБ).

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Нигяр Имановой после объявления о завершении судебного следствия прокурор в ходе поддержания гособвинения предложил суду назначить наказание в виде лишения свободы: обвиняемым Амиду Мамедову - 7 лет, Нурлану Сафарову - 7 лет, Эдику Исрафилову - 6 лет 6 месяцев.

    Решением суда, Амид Мамедов и Нурлан Сафаров приговорены к 5 годам каждый, Эдик Исрафилов - к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

    Отметим, что, согласно распространенной СГБ информации, в результате проведенных соответствующих мероприятий были установлены и разоблачены граждане Азербайджана, считающие себя представителями "криминального мира", которые были привлечены к организации деятельности незаконного вооружённого формирования за пределами Азербайджана, слежке за официальными лицами иностранного государства в составе данного формирования и совершению других преступных деяний.

    После установления места укрытия на территории иностранного государства подозреваемого в совершении указанных преступных деяний Мамедова Амида Самеддин оглу, 1995 года рождения, он был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, доставлен в Азербайджан и привлечен к следствию.

    Также были задержаны и привлечены к уголовной ответственности подозреваемые в совершении этих преступлений Сафаров Нурлан Ильхам оглу, 1997 года рождения, и Исрафилов Эдик Наби оглу, 1983 года рождения.

    Указанным лицам предъявлено обвинение по статьям 12.1, 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана, за пределами Азербайджана) Уголовного кодекса, и в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

    тяжкие преступления Бакинский суд по тяжким преступлениям
    Qanunsuz silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak etməkdə ittiham olunanlara hökm oxunub
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    Фото
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей