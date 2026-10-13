Вынесен приговор обвиняемым в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований

В Бакинского суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу Амида Мамедова, Нурлана Сафарова и Эдика Исрафилова, обвиняемых в участии в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством, следствие по которому велось в Службе государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Нигяр Имановой после объявления о завершении судебного следствия прокурор в ходе поддержания гособвинения предложил суду назначить наказание в виде лишения свободы: обвиняемым Амиду Мамедову - 7 лет, Нурлану Сафарову - 7 лет, Эдику Исрафилову - 6 лет 6 месяцев.

Решением суда, Амид Мамедов и Нурлан Сафаров приговорены к 5 годам каждый, Эдик Исрафилов - к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что, согласно распространенной СГБ информации, в результате проведенных соответствующих мероприятий были установлены и разоблачены граждане Азербайджана, считающие себя представителями "криминального мира", которые были привлечены к организации деятельности незаконного вооружённого формирования за пределами Азербайджана, слежке за официальными лицами иностранного государства в составе данного формирования и совершению других преступных деяний.

После установления места укрытия на территории иностранного государства подозреваемого в совершении указанных преступных деяний Мамедова Амида Самеддин оглу, 1995 года рождения, он был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, доставлен в Азербайджан и привлечен к следствию.

Также были задержаны и привлечены к уголовной ответственности подозреваемые в совершении этих преступлений Сафаров Нурлан Ильхам оглу, 1997 года рождения, и Исрафилов Эдик Наби оглу, 1983 года рождения.

Указанным лицам предъявлено обвинение по статьям 12.1, 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана, за пределами Азербайджана) Уголовного кодекса, и в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.