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    Министры транспорта стран ОЭС соберутся в Астане для утверждения долгосрочной стратегии

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2026
    • 17:20
    Министры транспорта стран ОЭС соберутся в Астане для утверждения долгосрочной стратегии

    В Астане 14-15 октября состоится 14-е заседание министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС), ключевой темой которого станет согласование и утверждение транспортной стратегии организации, рассчитанной на десятилетний период.

    Как передает Report со ссылкой на ОЭС, в мероприятии будут задействованы министры и высокопоставленные чиновники из профильных ведомств государств-участников объединения.

    Предполагается, что участники встречи согласуют два основополагающих документа: стратегию долгосрочного развития транспортной отрасли на ближайшие десять лет и Астанинскую декларацию. За день до основного министерского заседания, 14 октября, представители высшего звена стран-членов проведут завершающий раунд переговоров по доработке проектов документов, а также оценят результаты деятельности организации со времени предшествующей министерской встречи, прошедшей в Тегеране в июне 2025 года.

    Программа мероприятия также предусматривает проведение 15 октября диалога с представителями делового сообщества стран ОЭС. Участники рассмотрят вопросы сотрудничества государства и бизнеса в области цифровой трансформации и инвестирования в транспортную инфраструктуру. Предложения, сформулированные в рамках бизнес-диалога, будут включены в итоговую министерскую декларацию.

    Следует отметить, что членами ОЭС являются 10 государств: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Организация была учреждена в 1985 году по инициативе Ирана, Пакистана и Турции, а в конце 1992 года ее ряды пополнились еще семью государствами из Центральноазиатского и Кавказского регионов.

    Стратегия развития Транспортный сектор Организация экономического сотрудничества (ОЭС)
    İƏT ölkələrinin nəqliyyat nazirləri Astanada toplaşacaq
    ECO transport ministers to gather in Astana to approve long-term strategy
    44 - Tezliklə
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