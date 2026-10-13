Министры транспорта стран ОЭС соберутся в Астане для утверждения долгосрочной стратегии

В Астане 14-15 октября состоится 14-е заседание министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС), ключевой темой которого станет согласование и утверждение транспортной стратегии организации, рассчитанной на десятилетний период.

Как передает Report со ссылкой на ОЭС, в мероприятии будут задействованы министры и высокопоставленные чиновники из профильных ведомств государств-участников объединения.

Предполагается, что участники встречи согласуют два основополагающих документа: стратегию долгосрочного развития транспортной отрасли на ближайшие десять лет и Астанинскую декларацию. За день до основного министерского заседания, 14 октября, представители высшего звена стран-членов проведут завершающий раунд переговоров по доработке проектов документов, а также оценят результаты деятельности организации со времени предшествующей министерской встречи, прошедшей в Тегеране в июне 2025 года.

Программа мероприятия также предусматривает проведение 15 октября диалога с представителями делового сообщества стран ОЭС. Участники рассмотрят вопросы сотрудничества государства и бизнеса в области цифровой трансформации и инвестирования в транспортную инфраструктуру. Предложения, сформулированные в рамках бизнес-диалога, будут включены в итоговую министерскую декларацию.

Следует отметить, что членами ОЭС являются 10 государств: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Организация была учреждена в 1985 году по инициативе Ирана, Пакистана и Турции, а в конце 1992 года ее ряды пополнились еще семью государствами из Центральноазиатского и Кавказского регионов.