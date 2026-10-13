Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Садыр Жапаров завтра прибудет в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 17:14
    Садыр Жапаров завтра прибудет в Азербайджан

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14 октября прибудет с рабочим визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу кыргызского президента, Жапаров 15 октября в Баку примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    "В рамках мероприятия главы государств, правительств и международных организаций обсудят актуальные вопросы углубления регионального взаимодействия по вопросам взаимосвязанности, цифровизации и устойчивого роста. По итогам совещания ожидается принятие ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Садыр Жапаров Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Азербайджано-кыргызские отношения
    Sadır Japarov sabah Azərbaycana səfər edəcək
    Sadyr Japarov to visit Azerbaijan on October 14
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