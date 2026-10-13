Садыр Жапаров завтра прибудет в Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14 октября прибудет с рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу кыргызского президента, Жапаров 15 октября в Баку примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"В рамках мероприятия главы государств, правительств и международных организаций обсудят актуальные вопросы углубления регионального взаимодействия по вопросам взаимосвязанности, цифровизации и устойчивого роста. По итогам совещания ожидается принятие ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества", - говорится в сообщении.