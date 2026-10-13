İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Sadır Japarov sabah Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 17:16
    Sadır Japarov sabah Azərbaycana səfər edəcək

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov oktyabrın 14-də Azərbaycana işgüzar səfərə gələcək.

    "Report" Qırğızıstan Prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Sadır Japarov oktyabrın 15-də Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) sammitində iştirak edəcək.

    "Tədbir çərçivəsində dövlət və hökumət başçıları, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, rəqəmsallaşma və dayanıqlı inkişaf məsələləri üzrə regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi ilə bağlı aktual məsələləri müzakirə edəcəklər. Müşavirənin yekununda əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş bir sıra sənədlərin qəbul olunması gözlənilir", – məlumatda bildirilib.

    Sadır Japarov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Azərbaycan-Qırğızıstan əlaqələri
    Садыр Жапаров завтра прибудет в Азербайджан
    Sadyr Japarov to visit Azerbaijan on October 14
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