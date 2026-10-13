Sadır Japarov sabah Azərbaycana səfər edəcək
- 13 oktyabr, 2026
- 17:16
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov oktyabrın 14-də Azərbaycana işgüzar səfərə gələcək.
"Report" Qırğızıstan Prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Sadır Japarov oktyabrın 15-də Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) sammitində iştirak edəcək.
"Tədbir çərçivəsində dövlət və hökumət başçıları, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, rəqəmsallaşma və dayanıqlı inkişaf məsələləri üzrə regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi ilə bağlı aktual məsələləri müzakirə edəcəklər. Müşavirənin yekununda əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş bir sıra sənədlərin qəbul olunması gözlənilir", – məlumatda bildirilib.